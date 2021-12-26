Англия

Мерсисайдцы рассматривают варианты усиления программы.

Нападающие Джаррод Боуэн из Вест Хэма и Рафинья из Лидса попали в сферу интересов Ливерпуля, сообщает издание Liverpool Echo.

Ливерпуль готовится реорганизовать состав и рассматривает возможность подписания Боуэна или Рафиньи. Ожидается, что "красные" отложат переговоры по этим игрокам до следующего лета.

Конкуренцию мерсисайдцам в борьбе за Рафинью намерена составить Бавария.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также проявляет интерес к нападающему Вильярреала Арнауту Данжуме.