Италия

"Россонери" могут приобрести молодого шотландца.

Защитник Болоньи Аарон Хики попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Calciomercato.

Милан хочет укрепить левый фланг обороны в январе и попытается приобрести Хики. "Россонери" следили за шотландским фулбеком еще с тех пор, как он выступал в составе Хартс, и теперь готовы начать по нему переговоры.

Действующий контракт Хики с Миланом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 20 поединков в футболке "красно-синих", отличившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в аренде защитника Лилля Свена Ботмана.