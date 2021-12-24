"Россонери" могут приобрести молодого шотландца.
Аарон Хики, Getty Images
24 декабря 2021, 12:50
Защитник Болоньи Аарон Хики попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Calciomercato.
Милан хочет укрепить левый фланг обороны в январе и попытается приобрести Хики. "Россонери" следили за шотландским фулбеком еще с тех пор, как он выступал в составе Хартс, и теперь готовы начать по нему переговоры.
Действующий контракт Хики с Миланом рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне 19-летний игрок провел 20 поединков в футболке "красно-синих", отличившись пятью голами.
Ранее сообщалось, что Милан также заинтересован в аренде защитника Лилля Свена Ботмана.