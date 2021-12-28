Уругвайский нападающий показывает более высокую эффективность.
Криштиану Роналду, getty images
28 декабря 2021, 01:07
Манчестер Юнайтед в рамках девятнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и сыграл вничью.
Один балл "красным дьяволам" принес точный удар Эдинсона Кавани, который появился на поле после перерыва.
У уругвайского нападающего два гола за 259 минут в текущем сезоне чемпионата Англии (129,5 минут на гол). Тогда как у Криштиану Роналду семь забитых мячей за 1118 минут (159,7 минут на гол).
Напомним, что ранее Криштиану Роналду получил приз лучшему бомбардиру всех времен от Globe Soccer Awards