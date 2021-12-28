Англия

Уругвайский нападающий показывает более высокую эффективность.

Манчестер Юнайтед в рамках девятнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и сыграл вничью.

Один балл "красным дьяволам" принес точный удар Эдинсона Кавани, который появился на поле после перерыва.

У уругвайского нападающего два гола за 259 минут в текущем сезоне чемпионата Англии (129,5 минут на гол). Тогда как у Криштиану Роналду семь забитых мячей за 1118 минут (159,7 минут на гол).

Напомним, что ранее Криштиану Роналду получил приз лучшему бомбардиру всех времен от Globe Soccer Awards