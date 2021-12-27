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Португалец получил престижную награду.

Globe Soccer Awards объявил нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду победителем в номинации "лучший бомбардир всех времен".

В 2021 году Роналду отметился 46 голами. Больше него забили Каррим Бензема (47), Килиан Мбаппе (49), Эрлинг Холанд (49) и Роберт Левандовски (69).

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