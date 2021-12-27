Германия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал ситуацию с вакцинацией в своем клубе.

Взросшие темпы распространения COVID-19 в Великобритании и других странах Европы вынуждают правительства поднять темпы вакцинации населения. В стороне не остаются и футбольные клубы, однако и среди профессиональных спортсменов находятся нежелающие проходить медицинские процедуры, поэтому от коллектива к коллективу процент вакцинированных сильно разнится.

В частности, главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник следующим образом прокомментировал состояние этого процесса в своем клубе:

"Я не знаю, кто именно из наших футболистов получил две или три дозы вакцины на данный момент — на этот вопрос может ответить только наш медицинский отдел. Я лишь знаю то, что процент вакцинированных у нас один из наиболее высоких в АПЛ.

Однако, последние две-три недели показали нам, что даже если вы вакцинированы два или три раза, вы все равно можете заразиться вирусом или его новым штаммом. Таким образом, нельзя утверждать, что мы защищены полностью, но хотя бы от серьезных последствий это вас сможет уберечь. Могу сказать на нашем примере — те футболисты, которые заболевали COVID-19 будучи вакцинированными, намного легче и быстрее восстанавливались.

Я полностью разделяю позицию Юргена Клоппа по вопросу подписания контрактов только с вакцинированными футболистами. Это напрямую зависит от того, готовы ли вы рисковать тем, что, заплатив за игрока внушительную сумму денег, на следующий день он может быть не доступен для вашего выбора. Это необходимо брать в учет в период пандемии, поэтому Клопп в этом вопросе абсолютно прав", — заключил немецкий наставник.

Напомним, что 27 декабря Манчестер Юнайтед сыграет в гостевом поединке против Ньюкасла. Начало в 22:00 по киевскому времени. Подготовиться к матчу вы можете с помощью нашего специального материала.