Англия

Французский защитник пропустит очередной матч "ирисок" из-за проблем со здоровьем.

Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес на предматчевой пресс-конференции подтвердил, что защитник Люка Динь пропустит игру против лондонского Челси.

Ранее 28-летний француз пропустил два матча "ирисок" против Арсенала и Кристал Пэлас после предполагаемых разногласий между ним и тренером.

Читайте также: Эвертон заплатит за Миколенко 23 млн евро

Все это время оба ничего не говорят о конфликте и вчера француз провел тренировку в общей группе, готовясь к матчу с "синими".

"Люка Динь — хороший и важный игрок команды. Вчера у нас была тренировка и я на него рассчитывал, как на игрока стартового состава. Сегодня он подошел и сказал, что заболел и завтра сыграть не сможет", — приводит слова Бенитеса Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что Бенитес ждет усиления состава для Эвертона в январе.

Напомним, матч 17 тура АПЛ между Челси и Эвертоном состоится завтра, 16 декабря, в 21:45 по киевскому времени.