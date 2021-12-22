Итальянский клуб хочет подписать защитника Эвертона.
Люка Динь, Getty Images
22 декабря 2021, 13:44
Защитник Эвертона Люка Динь попал в сферу интересов Наполи, сообщает портал Foot Mercato.
Неаполитанцы хотят укрепить левый фланг обороны в январе и попытаются подписать Диня. Французский фулбек испортил отношения с главным тренером Рафаэлем Бенитесом и может покинуть клуб.
Также в сферу интересов Наполи входит Левен Курзава из ПСЖ.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 15 поединков в футболке "ирисок", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Эвертон согласовал трансфер защитника Динамо Виталия Миколенко.