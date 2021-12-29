Англия

Подопечные Юргена Клоппа не смогли распечатать ворота соперника.

Ливерпуль в рамках поединка двадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Англии отправился в гости к Лестеру и минимально уступил.

Подопечные Юргена Клоппа впервые в текущем сезоне не смогли отметиться забитым голом.

В целом, последний раз до этого мерсисайдцы не поражали ворота соперника еще в апреле этого года — в игре Лиги чемпионов против Реала.

Напомним, что ранее Ливерпуль совершил неимоверный камбэк и обыграл Лестер в серии пенальти в матче Кубка английской лиги.