Англия

Наставник "мерсисайдцев" прокомментировал поражение своей команды в матче АПЛ.

В двадцатом туре Английской Премьер-Лиги Ливерпуль в гостях сенсационно уступил Лестеру (0:1).

Главный тренер "красных" Юрген Клопп прокомментировал игру своей команды, а также попытался найти причины неудовлетворительного итогового результата матча.

"Мы сыграли плохо. Ливерпуль провел странный и одновременно с этим плохой матч. Те решения, которые мы принимали — они неправильные, так что все закономерно.

У нас было достаточно голевых моментов для победы, но если мы не победили — надо создавать больше. После хорошего начала мы потеряли ритм, а Лестер играл второй матч за два дня, так что все абсолютно закономерно.

Мы сильно отстали от Манчестер Сити, но сейчас меня это не беспокоит. Важно вернуть уверенность в себе регулярно побеждать", — приводит слова немецкого специалиста BBC.

В следующем туре Лестер проведет домашний матч против Норвича, а Ливерпуль начнет год с гостевой игры против лондонского Челси.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Лестер — Ливерпуль.