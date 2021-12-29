Англия

Наставник Бернли высказался о жалобах футболистов на недостаточную заботу.

На фоне пандемии коронавируса, а также плотного графика АПЛ, многие футболисты стали выражать жалобы относительно того, что об их физическом и моральном состоянии плохо заботятся.

Главный тренер Бернли Шон Дайч считает, что в его клубе таких претензий быть не должно.

"Я очень часто слышу о "благосостоянии игроков". Не знаю, как в других клубах, но мы и так хорошо заботимся об игроках, а также полноценно информируем их об актуальной ситуации с коронавирусом.

Их здоровье и благополучие — наш приоритет и мы хорошо выполняем свои функции", — приводит слова специалиста The Guardian.

Отметим, что АПЛ объявила о переносе матча Эвертон — Ньюкасл из-за коронавируса.