Кроме того, на заседании планируется обсудить здоровье футболистов.
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23 декабря 2021, 12:51
Руководство Английской Премьер-Лиги планирует провести две встречи с наставниками команд.
Заседания будут посвящены изменению календаря соревнований, а также здоровью и благополучию футболистов.
Тренеры обеспокоены количеством игр, которые предстоит сыграть командам в рождественский период. На это влияет также количество заражений коронавирусом среди футболистов, что негативно сказывается на возможность ротации состава и перегрузку здоровых игроков.
Кроме того, коучи намерены запросить пять замен по ходу матча. На встрече будут присутствовать также капитаны команд и их опытные представители. Игроки недовольны тем, что с футболистами не проводили консультаций во время вспышек коронавируса, сообщает Sky Sports.
Футболисты намерены добиться большей заботы о них со стороны руководства лиги, так как считают, что об их здоровье и моральном состоянии боссы пекутся в последнюю очередь.
Ранее сообщалось, что АПЛ не намерена останавливать чемпионат из-за большого количества заболеваний COVID-19.