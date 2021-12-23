Англия

Кроме того, на заседании планируется обсудить здоровье футболистов.

Руководство Английской Премьер-Лиги планирует провести две встречи с наставниками команд.

Заседания будут посвящены изменению календаря соревнований, а также здоровью и благополучию футболистов.

Тренеры обеспокоены количеством игр, которые предстоит сыграть командам в рождественский период. На это влияет также количество заражений коронавирусом среди футболистов, что негативно сказывается на возможность ротации состава и перегрузку здоровых игроков.

Кроме того, коучи намерены запросить пять замен по ходу матча. На встрече будут присутствовать также капитаны команд и их опытные представители. Игроки недовольны тем, что с футболистами не проводили консультаций во время вспышек коронавируса, сообщает Sky Sports.

Футболисты намерены добиться большей заботы о них со стороны руководства лиги, так как считают, что об их здоровье и моральном состоянии боссы пекутся в последнюю очередь.

Ранее сообщалось, что АПЛ не намерена останавливать чемпионат из-за большого количества заболеваний COVID-19.