Италия

Туринский клуб назвал стоимость своих игроков.

Полузащитники Ювентуса Деян Кулусевски и Вестон Маккенни попали в сферу интересов Тоттенхэма.

Тоттенхэм хочет заполучить футболистов в январе и уже начал переговоры с туринским клубом. Как сообщает портал Calciomercato, Ювентус готов отпустить своих игроков, но требует за них 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулусевски провел 21 поединок в футболке "бьянконери", отличившись одним голом и тремя ассистами, а в активе Маккени имеется 18 матчей и два гола.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо.