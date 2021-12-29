Лондонский клуб ищет замену травмированному футболисту.
сержиньо дест, getty images
29 декабря 2021, 14:01
Защитник каталонской Барселоны Сержиньо Дест может перебраться в чемпионат Англии.
По информации Diario Sport, в услугах американского футболиста заинтересован лондонский Челси. "Пенсионеры" не смогут рассчитывать на Чилвелла до конца сезона, по причине тяжелой травмы колена.
По информации издания, Челси намерен арендовать футболиста с правом выкупа до конца сезона.
В текущем сезоне Дест сыграл 16 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых отличился тремя голевыми передачами.
Контракт американца с Барселоной рассчитан до лета 2025 года.
Ранее сообщалось об интересе Челси к Люку Диню.