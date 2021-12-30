Итальянский специалист считает, что вратарь продолжит выступления в лондонском клубе.
Уго Льорис, Getty Images
30 декабря 2021, 17:31
Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте поделился своим мнением о ситуации с голкипером Уго Льорисом.
Контракт французского вратаря истекает следующим летом, но сторонам пока не удалось договориться о продлении.
"Уго – игрок Тоттенхэма и наш капитан, он хочет остаться. Конечно, он проведет переговоры с клубом, чтобы попытаться найти правильное решение.
Думаю, Уго хочет остаться, он любит клуб, ему хорошо в Тоттенхэме", – рассказал Конте в комментарии изданию Evening Standard.
Ранее сообщалось, что в подписании Льориса заинтересована Ницца.