Англия

Итальянский специалист считает, что вратарь продолжит выступления в лондонском клубе.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте поделился своим мнением о ситуации с голкипером Уго Льорисом.

Контракт французского вратаря истекает следующим летом, но сторонам пока не удалось договориться о продлении.

"Уго – игрок Тоттенхэма и наш капитан, он хочет остаться. Конечно, он проведет переговоры с клубом, чтобы попытаться найти правильное решение.

Думаю, Уго хочет остаться, он любит клуб, ему хорошо в Тоттенхэме", – рассказал Конте в комментарии изданию Evening Standard.

Ранее сообщалось, что в подписании Льориса заинтересована Ницца.