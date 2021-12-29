Франция

"Орлята" хотят подписать вратаря Тоттенхэма.

Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис попал в сферу интересов Ниццы, сообщает портал Footmercato.

Контракт Льориса с Тоттенхэмом истекает в июне следующего года, и сторонам пока не удалось договориться о продлении. Ницца хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы подписать французского вратаря на правах свободного агента.

Льорис является воспитанником Ниццы и выступал в составе "орлят" до 2008 года, перейдя в Лион.

В текущем сезоне 35-летний страж ворот провел 19 поединков в составе "шпор", их которых 7 отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов продлить контракт с Льорисом минимум на один год.