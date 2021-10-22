Италия

Функционер назвал причину ухода бельгийца.

Генеральный директор миланского Интера Джузеппе Маротта прокомментировал уход форварда Ромелу Лукаку в Челси в летнее трансферное окно.

"Мы продали Лукаку за 115 миллионов евро, а Джеко мы взяли бесплатно. Я не вижу разницы между этими футболистами на футбольном поле. Лукаку ушел, и в Челси его зарплата вдвое больше.

В Италии таких сумм просто нет. Сейчас мы не можем подписывать футболистов за большие деньги.

Мне бы не позволили подписать Лукаку даже за 75 миллионов евро. Нам нужно сокращать расходы и делать их более точечными", — сказал Маротта.

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