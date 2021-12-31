Англия

Защитник не смог продолжить поединок.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Бернли и добился уверенной победы.

В середине второй половины игры повреждение получил Эрик Байи. Защитник не смог продолжить поединок — потребовалась замена.

Его место на поле занял Рафаэль Варан, который сам лишь недавно восстановился после повреждения. Отметим, что в лазарете также находится Виктор Линделеф.

Напомним, что Эрик Байи получил вызов в сборную Кот-д`Ивуара на приближающийся Кубок африканских наций.