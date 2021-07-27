Ивуарийский защитник опасается за свое игровое время.
Эрик Байи, getty images
27 июля 2021, 23:17
Эрик Байи не уверен в своем будущем в Манчестер Юнайтед на фоне приближающегося трансфера Рафаэля Варан.
Как сообщает ESPN, ивуарийский защитник переживает из-за малого количества игрового времени.
Отметим, что в прошлом сезоне Эрик Байи провел 21 поединок на клубном уровне, отметившись результативной передачей.
Ивуариец находился за спинами Гарри Магуайра и Виктора Линделефа, параллельно страдая из-за повреждений.
Напомним, что центральный защитник и Манчестер Юнайтед продлили контракт лишь этим летом.