Англия

Игроки "павлинов" продолжают восстанавливаться после травм.

Полузащитник Калвин Филлипс и защитник Лиам Купер смогут вернуться к работе с Лидсом не раньше марта.

Филлипс и Купер получили травмы подколенного сухожилия в начале декабря во встрече с Брентфордом и с тех пор находились в лазарете.

"Наши игроки восстанавливаются, пусть Филлипс и Купер не вернутся раньше марта. Даже если Шаклтон вернется в конце января-начале февраля, у нас все равно будет больше игроков. Посмотрим, какой будет ситуация в январе и какие мы можем найти альтернативы", – приводит слова Бьелсы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Лидс ведет переговоры по новому контракту с нападающим Рафиньей.