Игроки "павлинов" продолжают восстанавливаться после травм.
Калвин Филлипс, Getty Images
31 декабря 2021, 12:54
Полузащитник Калвин Филлипс и защитник Лиам Купер смогут вернуться к работе с Лидсом не раньше марта.
Филлипс и Купер получили травмы подколенного сухожилия в начале декабря во встрече с Брентфордом и с тех пор находились в лазарете.
"Наши игроки восстанавливаются, пусть Филлипс и Купер не вернутся раньше марта. Даже если Шаклтон вернется в конце января-начале февраля, у нас все равно будет больше игроков. Посмотрим, какой будет ситуация в январе и какие мы можем найти альтернативы", – приводит слова Бьелсы Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Лидс ведет переговоры по новому контракту с нападающим Рафиньей.