Италия

У “морских коньков” есть шанс сохранить место в Серии А.

Владелец Лидса Андреа Радриццани сделал официальное предложение по приобретению Салернитаны – сообщает сайт Альфредо Педуллы.

"В адрес Салернитаны было отправлено письмо с предложением 26 миллионов евро, но ответа мы пока на получили, – заявил один из директоров Лидса Сандро Менкуччи, ранее занимавший пост генерального директора Фиорентины. – По слухам, за Салернитану хотели получить 40—50 миллионов".

"Однако требовать такую сумму за клуб с нулевыми активами и все игроки которого принадлежат Лацио, смешно. Ведь нам придется к 26-ти миллионам, которые мы предлагаем, потратить еще 15—20 на то, чтобы собрать минимальный состав".

"У Салернитаны есть еще 5 дней на то, чтобы принять наше предложение".

Владельцем Салернитаны, как и Лацио, является Клаудио Лотито, а по законам у команд из одного дивизиона не может быть один хозяин.

Если до начала 2022 года Салернитана не найдет нового владельца, то будет изгнана из Серии А.