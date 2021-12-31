Англия

Самый юный участник финальных турниров чемпионатов Европы может перебраться в АПЛ.

Брайтон в январе начнет переговоры о трансфере Кацпера Козловски, выступающего за Погонь — сообщает The Athletic.

Брайтон готов заплатить за полузащитника 10 миллионов евро и оставить его выступать в чемпионате Польши на правах аренды до окончания сезона-2021/22.

Кацпер вышел на поле на 55-й минуте в матче против Испании на Евро-2020 и в возрасте 17 лет и 246 дней стал самым юным участником финальных турниров чемпионатов Европы.

Козловски провел 6 матчей за национальную сборную Польши (0 голов) и выступает за Погонь из Щецина (43 матча во всех турнирах, 4 гола).