Англия

Украинский футболист в заявку не попал.

Программу футбольного 2022 года в Англии выпало честь открывать Арсеналу и Манчестер Сити, которые в рамках 21 тура АПЛ сыграют в Лондоне 1 января.

Арсенал: Рамсдэйл — Томиясу, Уайт, Магальяэш, Тирни — Партей, Джака — Сака, Эдегор, Мартинелли — Ляказетт.

Запасные: Пепе, Мэйтленд-Найлз, Холдинг, Смит-Роу, Эльнени, Соареш, Тавареш, Локонга, Лено.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Диаш, Ляпорт, Аке — Де Брюйне, Родри, Бернарду Силва — Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Фернандиньо, Грилиш, Мбете-Табу, Макэйти, Кайку, Палмер, Стеффен, Гюндоган, Уокер.

Матч Арсенал — Манчестер Сити состоится 1 января в 14:30 по киевскому времени.