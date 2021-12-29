Англия

Арсенал остался без наставника на важный поединок.

Новый 2022 год для английской Премьер-лиги будет открывать противостояние между лондонским Арсеналом и Манчестер Сити в рамках 20-го тура национального первенства.

Поединок на Эмирейтс обещает стать захватывающим, так как "канониры" не теряют очков уже пять встреч кряду, а "горожане" не имеют права на ошибку, так как возглавляют чемпионскую гонку.

К сожалению, столь важную для своей команды игру главный тренер Арсенала Микель Артета будет вынужден пропустить.

Как сообщает пресс-служба столичного коллектива, испанский наставник дал положительный результат тестирования на COVID-19 накануне, в результате чего будет помещен на самоизоляцию, в соответствии с директивами правительства Великобритании.

Напомним, что матч-открытие 2022 года состоится 1 января, в 14:30 по киевскому времени.