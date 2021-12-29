Англия

У англичанина был COVID-19, ввиду чего он находился вне заявки "канониров" последние три игры.

Центральный полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлз, который также способен закрыть позицию флангового защитника, вернулся к тренировкам с первой командой Арсенала. Об этом сообщает журналист football.london и клубный инсайдер Крис Уайтли.

24-летний англичанин вместе с Такехиро Томиясу и Седриком Суарешем находился вне заявки "канониров" последние три поединка из-за положительного теста на коронавирус, после которого он отправился на изоляцию.

Теперь Эйнсли Мэйтленд-Найлз приступил к полноценным тренировкам и может быть доступен к важнейшей встрече против Манчестер Сити в рамках АПЛ, которая состоится первого января 2022 года.

Напомним, ранее положительный тест на Covid-19 сдал главный тренер Арсенала Микель Артета, из-за которого он не сможет руководить командой в предстоящем матче против Сити. На время отсутствия испанца эти обязанности возьмет на себя один из ассистентов - Альберт Стейвенберг.