Англия

Немецкий специалист прокомментировал результаты команды.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился свои мнением о выступлениях команды и борьбе за чемпионский титул накануне встречи с Ливерпулем.

"Мы ни от чего не отказываемся. Почему мы должны останавливаться посреди гонки за титул? Мы особо не думаем об этом. Мы думаем о том, кто играет, что мы скажем сегодня команде, какой подход мы применяем.

Мы провели три домашних матча, в которых пропускали в концовках встреч, хотя доминировали и превосходили соперников статистически, имея явно лучшие шансы, но нам просто не везло.

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Речь идет о шести очках, которые мы потеряли, оформив три ничьих вместо побед, так что это явно болезненный момент для нас, потому что, если бы мы имели на шесть очков больше, у нас бы было другое ощущение в канун Нового года.

Нам кажется, что мы много вкладываем в игры и полностью выкладываемся в них, но это все равно, что выжимать один и тот же лимон снова и снова, но при этом ожидать, что всегда будет выходить свежий сок", – рассказал Тухель в интервью официальному сайту клуба.

Матч Челси – Ливерпуль в 21-м туре АПЛ состоится в Лондоне в воскресенье, 2 января, и начнется в 18:30 по киевскому времени.