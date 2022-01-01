Немецкий тренер отправился на самоизоляцию.
Юрген Клопп, getty images
01 января 2022, 17:03
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт "красных".
У немецкого тренера появились небольшие симптомы заболевания, он уже отправился на самоизоляцию, как и положено в таких случаях.
Из-за заболевания Юрген Клопп не сможет присутствовать на матче Ливерпуля против Челси 2 января в рамках 21 тура АПЛ.
Руководить мерсисайдцами в том поединке будет ассистент немецкого тренера — Пеп Линдерс.
Напомним, поединок Челси — Ливерпуль состоится в воскресенье, второго января, в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.