Англия

Наставник Кристал Пэлас прокомментировал поражение от Вест Хэма.

В рамках 21-го тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас в домашнем лондонском дерби уступил Вест Хэму (2:3).

Кристал Пэлас — Вест Хэм 2:3 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "стекольщиков" Патрик Виейра по завершении поединка поделился впечатлениями от игры своей команды, а также рассказал о судьбе трех потенциальных участников Кубка африканских наций от его клуба: Джордан Айю (Гана), Шейху Куяте (Сенегал) и Вильфрид Заха (Кот-д'Ивуар).

"Я уважаю международный статус футболистов и важность того, чтобы они представляли свою страну, поэтому никогда не остановлю ни одного игрока, который хочет отправиться в лагерь национальной команды. Считаю, что к КАН необходимо относиться с таким же уважением, как к чемпионату Европы.

Что касается сегодняшней игры, то мы не должны были ее проигрывать, потому что на поле именно мы были лучшей командой. Даже в первом тайме, когда мы пропустили три мяча, мы создали больше моментов, но не смогли ими воспользоваться.

Соперники не создавали угрозы на постоянной основе, но забили три гола, что только подчеркивает индивидуальные качества их футболистов.

Это была очередная веха на кривой обучения для моей команды. Если мы хотим побеждать, то должны забивать голы. Это поражение сулит нам проблемы в турнирной таблице, поэтому в следующих играх мы должны будем исправлять ситуацию.

У нас был конфликт с рефери этого матча, Дарреном Энгландом. Это было выражение моей оценки работы их бригады. Не хочу комментировать детали, но разочарован тем, каким было отношение к футболистам на поле в этот вечер", — заявил французский наставник.

В следующем туре Кристал Пэлас сыграет в гостях против Брайтона.