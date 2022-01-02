Команда Клоппа упустила три очка в игре с Челси.
Диогу Жота, Getty Images
02 января 2022, 20:55
В рамках 21 тура английской Премьер-лиги Ливерпуль дома расписал мировую с лондонским Челси (2:2).
Команда Юргена Клоппа к середине первого тайма сумела дважды забить, но после столько же пропустила от "синих".
Таким образом, серия без побед Ливерпуля продлилась до трех поединков. До этого "красные" сыграли вничью с Тоттенхэмом (2:2), уступили Лестеру (0:1) и сейчас поделили очки с Челси.
Впервые в текущем сезоне подопечные Юргена Клоппа не могут выиграть три игры подряд. К слову, в прошлом сезоне была серия из четырех поражений.
На данный момент Ливерпуль расположился на третьем месте в АПЛ, а отставание до первой строчки — девять очков.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.