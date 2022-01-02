Англия

Команда Клоппа упустила три очка в игре с Челси.

В рамках 21 тура английской Премьер-лиги Ливерпуль дома расписал мировую с лондонским Челси (2:2).

Команда Юргена Клоппа к середине первого тайма сумела дважды забить, но после столько же пропустила от "синих".

Таким образом, серия без побед Ливерпуля продлилась до трех поединков. До этого "красные" сыграли вничью с Тоттенхэмом (2:2), уступили Лестеру (0:1) и сейчас поделили очки с Челси.

Впервые в текущем сезоне подопечные Юргена Клоппа не могут выиграть три игры подряд. К слову, в прошлом сезоне была серия из четырех поражений.

На данный момент Ливерпуль расположился на третьем месте в АПЛ, а отставание до первой строчки — девять очков.

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