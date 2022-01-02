Данная статистика начала свое шествие с сезона-2006/07.
Садио Мане (справа), Getty Images
02 января 2022, 19:59
В настоящее время проходит поединок 21 тура английской Премьер-лиги между Челси и Ливерпулем.
Уже на 15 секунде встречи вингер "красных" Садио Мане получил желтую карточку от арбитра Энтони Тейлора за игру локтем против Сезара Аспиликуэты.
По информации OptaJoe, это самая быстрая карточка в АПЛ с сезона-2006/07, когда стало фиксироваться максимально точное время.
Примечательно, что спустя восемь минут все тот же Мане открыл счет в матче, поразив ворота "синих".
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Челси — Ливерпуль.