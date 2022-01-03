Англия

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Лидс в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги в домашнем поединке сумел одолеть Бернли, обменявшись голами с соперниками у экватора матча, после чего успешно совершив попытку финального штурма.

Обзор матча:

Лидс — Бернли 3:1

Голы: Харрисон, 39, Даллас, 77, Джеймс, 90+2 — Корне, 54.

Лидс: Мелье — Льоренте, Кох, Эйлинг — Фирпо, Форшоу, Даллас — Харрисон (Джеймс, 62), Клих, Рафинья Диас — Робертс (Гелхардт, 58).

Бернли: Хеннесси — Тейлор, Ми, Тарковски, Лоутон — Гудмундссон (Корне, 46), Корк, Вествуд, Макнил — Вуд (Выдра, 84), Леннон (Родригес, 80).

Предупреждения: Робертс, Льоренте — Тарковски.