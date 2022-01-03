Англия

Украинец прокомментировал презентацию в ливерпульском клубе.

Защитник Виталий Миколенко поделился впечатлениями после знакомства с болельщиками Эвертона на Гудисон Парк.

Новичок "ирисок" присутствовал на воскресном матче с Брайтоном, в котором ливерпульский клуб уступил со счетом 2:3.

"Сегодня я впервые почувствовал, что такое атмосфера на Гудисон Парк. Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта за Эвертон", – написал Миколенко на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что стала известна зарплата Миколенко в Эвертоне.