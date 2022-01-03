Англия

Ливерпульский клуб согласовал переход молодого защитника.

Защитник Рейнджерс Натан Паттерсон должен в ближайшее время стать игроком Эвертона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшее время Паттерсон прибудет в расположение Эвертона для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сумма трансфера составит 12 миллионов фунтов, что станет рекордной продажей в истории Рейнджерс.

Паттерсон является воспитанником Рейнджерс, дебютировав в первой команде в январе 2020-го. В текущем сезоне 20-летний фулбек провел 11 поединков в футболке "светло-синих", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Эвертон может вернуть полузащитника Челси Росса Баркли.