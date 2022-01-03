Англия

Football.ua подвел итоги центрального матча 21-го тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче не только 21 тура английской Премьер-лиги, но и всего европейского уик-энда Челси на Стэмфорд Бридж принимал Ливерпуль. Разберем основные тактические нюансы противостояния команд Томаса Тухеля и Юргена Клоппа.

Оба коллектива при подготовке к игре имели кадровые проблемы. Если к традиционно переполненному лазарету Ливерпуля общественность уже давно привыкла, то у Челси на фоне скандального интервью от команды был отцеплен Ромелу Лукаку. Забегая наперед, отметим, что, исходя из характера матча, бельгийского форварда команде Тухеля очень не хватало.

Были продолжительные отрезки, в которых за счет высокой интенсивности взаимодействий Челси зажимал Ливерпуль в низкий блок и в этой фазе атак хозяева практически не имели альтернативных решений подачам в штрафную. Велика вероятность, что наличие в составе Лукаку добавила бы эффективности "синим".

Также Тухель не мог рассчитывать на Вернера, Джеймса, Чилуэлла, Кристенсена и Луфтуса-Чика. Мало того, Силва и Хаверц также были под вопросом.

У Ливерпуля среди больных и травмированных значились — Аллисон, Матип, Робертсон, Минамино, Ориги, Алькантара, Фирмино, Эллиот и Филлипс. Мало того, еще и Юрген Клопп перед игрой с положительным тестом ушел на карантин. И это цветочки, ягодки созрели уже после матча. Мане, Салах и Кейта отправились в свои национальные сборные на Кубок африканских наций.

Все эти потери и невзгоды на фоне стремительно улетающего в отрыв Манчестер Сити в разы повышали турнирную значимость этого матча. В плане испаряющейся борьбы за чемпионство и Челси и Ливерпулю нужна была только победа. Любая потеря очков ставила под большие сомнения перспективы команд в борьбе за трофей. Разумеется, ничья в очном противостоянии Челси и Ливерпуля была на руку только Манчестер Сити. Оба теоретических конкурента сделали очередной шаг назад.

Челси — Ливерпуль — 2:2 (2:2)

Голы: Ковачич, 42, Пулишич, 45+1 — Мане, 9, Салах, 26.

Челси: Менди, Чалоба (Жоржиньо, 70), Силва, Рюдигер, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Алонсо, Маунт, Хаверц (Хадсон-Одои, 79), Пулишич.

Ливерпуль: Келлехер, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Милнер (Кейта, 69), Фабиньо, Салах, Жота (Окслейд-Чемберлен, 69), Мане (Джонс, 90).

Предупреждения: Пулишич (17) — Мане (1), Конате (83).

xG — 1,39:1,79

Удары (в створ) — 15:10 (6:6)

Удары из штрафной — 9:7

Удары после стандартов — 6:3

Удары головой — 1:1

Владение — 55%:45%

Точность передач — 82%:77%

Передач подряд — 5:4

Длинные передачи — 79:62

Короткие передачи — 537:453

Передачи в первую треть — 136:144

Передачи во вторую треть — 276:204

Передачи в финальную треть — 204:167

Ключевые передачи — 9:5

PPDA — 8,83:12,36

Дриблинг (успешный) — 17(13):19(10)

Борьба в воздухе — 10:17

Офсайды — 3:3

Выносы — 16:20

Фолы — 5:13

Показатели xG не в полной мере отображают реальную картину. Разница в пользу гостей достигнута в первую очередь, за счет того, что они забивали свои голы из более выгодных позиций. Разумеется. В целом же, остальная статистика свидетельствует о преимуществе Челси. Нужно отметить, что Ливерпуль крайне редко позволяет соперникам набирать такой внушительный показатель интенсивности прессинга (PPDA), да и не часто увидишь у "красных" 20 выносов.

После матча Томас Тухель заявил: "Мы великолепно отреагировали на пропущенные мячи, но дело не только в этом. Мы очень сильно начали встречу, и от этого принять счет 0:2 к середине первого тайма было еще сложнее. У нас было ощущение, что это мы должны были выигрывать в два мяча. Нас наказали за две или три серьезных ошибки в самом начале встречи. Уступая в два мяча, мы могли бы сдаться и принять, что сегодня просто не наш день, но мои игроки не позволили себе этого и смогли вернуться в игру, продемонстрировав невероятное отношение к делу".

Трудно не согласиться с главным тренером Челси. Хозяева поля действительно провели сильный матч и по игре не заслуживали гореть в два мяча к середине первого тайма. Это не более, чем стечение обстоятельств. Разумеется, это не умоляет заслуг Мане и Салаха, которых традиционно было очень тяжело сдерживать, но глобально, Челси смотрелся, как минимум не хуже соперника и именно "синие" владели инициативой, действовали с позиции силы.

Челси объективно был лучше в большинстве важнейших аспектов, но чашу весов в противостоянии выровняли индивидуальные особенности нападающих Ливерпуля, которые хладнокровно пользовались индивидуальными ошибками соперников, в частности — Чалобы, в случае с первым голом в матче. Но, хозяева поля продолжали гнуть свою линию, реализовывая план на игру и в итоге, выкарабкались с 0:2.

Обе команды имели шансы на победу, но нужно отметить, что Челси был ближе к успеху, хотя бы и потому, что обладал большими ресурсами для усиления игры. И это не оправдание кадровых проблем Ливерпуля, а скорее очередной факт в пользу Челси. Штаб Томаса Тухеля лучше оправлял игрой. Его команда более гибкая в тактическом плане. Коррективы, которые хозяева внесли в середине второго тайма, окончательно перевесили чашу весов в их пользу.

После двойной замены на 70 минуте клубные чемпионы Европы перешли на схему 3-5-2 с треугольником в центре поля Канте – Жоржинью – Ковачич. Вышедший на замену Жоржиньо, разумеется, был нижним углом в этой геометрической конструкции. Пулишич взвалил на себя функции правого латераля, а Аспиликуэта перешел на позицию правого центрального защитника в тройке.

Тепловая карта и показатели направлений атак свидетельствуют об активности Челси на своем правом фланге. Ливерпуль также больше старался действовать через эту вертикальную зону, но был менее активен.

На скриншоте ниже — структура билд-апа Челси. Тройка защитников смещалась вправо. Именно, через правый фланг хозяева и пытались чаще начинать свои позиционные атаки.

Ливерпуль не демонстрировал привычной интенсивности в прессинге. При розыгрышах от ворот гости осуществляли высокое давление, но в остальных случаях, команда Клоппа, отходила в средний блок, перекрывая центральную зону за счет узких позиций троек нападающих и полузащитников.

В свою очередь структура Челси при позиционной обороне была несколько асимметричной. Маунт занимал позицию в полуфланге между хавбеками и нападающими. Возможно, таким образом, команда Тухеля провоцировала оппонентов на развитие атаки через свой правый фланг.

Главным оружием Ливерпуля были быстрые атаки. Матч складывался таким образом, что при относительно равной игре, гости могли едва ли не закрыть матч еще в первом тайме. Главным диспетчером атак "красных" был Александр-Арнольд. На скриншоте выше мы видим пример одной из контратак Ливерпуля. Обратите внимание, насколько узко в таких ситуациях располагались нападающие команды Клоппа. Со временем лондонцы залатали эту дыру в обороне, а во втором тайме и вовсе максимально уплотнили линию обороны.

Кстати, в позиционных атаках нападающие Челси также максимально сужали оборонительный блок гостей, освобождая пространство на флангах для латералей. У Челси, главным дирижером атак был Тиаго Силва, который совершил больше всех длинных передач в матче.

Во втором тайме Челси старался перекрыть полупространства, сохраняя при этом плотность в центре. Переход на схему 5-3-2 добавил надежности обороне хозяев поля. При переходе в низкий блок Челси и вовсе в конце игры выстраивал линию из шести-семи футболистов.

Важную роль в разных фазах игры играл Нголо Канте. Француз не только был эффективен в обороне, он был одним из лучших и в плане атакующих действий. Три успешные попытки дриблинга и три ключевые передачи говорят сами за себя.

При всех своих достоинствах, Канте выделяется еще ментальной скоростью и тонким понимание игры. С выходом Жоржинью, Нголо получил больше свободы в конструктивной фазе игры, и это благоприятно сказывалось на уровне игры всей команды.

В принципе, обе команды провели хороший матч, но общее впечатление — Ливерпуль скорее приобрел очко, а Челси потерял два. Дальше обе команды начинают подготовку в полуфиналам Кубка английской лиги. Челси ждет не менее тяжелое очное противостояние с Тоттенхэм Антонио Конте, а Ливерпуль без своих африканских звезд будет противостоять разыгравшемуся Арсеналу Микеля Артеты. Будет на что посмотреть.