Датский защитник с большой долей вероятности покинет команду.
Андрес Кристенсен, getty images
03 января 2022, 18:31
Челси провел очередной раунд переговоров по новому контракту с защитником Андресом Кристенсеном.
Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб вновь не смог прийти к соглашению с датским футболистом.
Источник утверждает, что Андреас Кристенсен не торопится договариваться с Челси из-за интереса со стороны Барселоны.
В планах датчанина стать свободным агентом летом и рассмотреть предложения.
Напомним, что Барселона планирует отказаться от подписания Кристенсена в пользу Де Лигта.