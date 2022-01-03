Англия

Датский защитник с большой долей вероятности покинет команду.

Челси провел очередной раунд переговоров по новому контракту с защитником Андресом Кристенсеном.

Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб вновь не смог прийти к соглашению с датским футболистом.

Источник утверждает, что Андреас Кристенсен не торопится договариваться с Челси из-за интереса со стороны Барселоны.

В планах датчанина стать свободным агентом летом и рассмотреть предложения.

Напомним, что Барселона планирует отказаться от подписания Кристенсена в пользу Де Лигта.