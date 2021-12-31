Испания

Датчанин не против продолжить карьеру в Испании.

Защитник лондонского Челси Андреас Кристенсен намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Его контракт с английским клубом подходит к концу и Кристенсен намерен продолжить карьеру в Барселоне.

К слову, слухи о его переходе в команду Хави появились уже давно и "сине-гранатовые" готовы подписать его на правах свободного агента.

Сообщается также, что Барселона уже начала переговоры с футболистом. На фоне этого Андреас приостановил переговоры по новому контракту с Челси.

На его счету в текущем сезоне 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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