Англия

"Красные" хотят усилить среднюю линию.

Ливерпуль рассматривает возможность подписания полузащитника Олимпиакоса Агибу Камара, сообщает Calciomercato.

Источник также утверждает, что в 20-летнем футболисте также заинтересованы еще два клуба — Милан и Лилль.

В текущем сезоне Агибу Камара отыграл 25 поединков на клубном уровне, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что Ливерпуль также претендует еще на двух футболистов — Боуэна из Вест Хэма и Рафинью из Лидс Юнайтед.