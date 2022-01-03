"Красные" хотят усилить среднюю линию.
Агибу Камара (слева), getty images
03 января 2022, 21:21
Ливерпуль рассматривает возможность подписания полузащитника Олимпиакоса Агибу Камара, сообщает Calciomercato.
Источник также утверждает, что в 20-летнем футболисте также заинтересованы еще два клуба — Милан и Лилль.
В текущем сезоне Агибу Камара отыграл 25 поединков на клубном уровне, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что Ливерпуль также претендует еще на двух футболистов — Боуэна из Вест Хэма и Рафинью из Лидс Юнайтед.