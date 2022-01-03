Англия

Уругвайский нападающий добрался до юбилейной отметки.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии принимает на своем поле Вулверхэмптон.

В стартовом составе "красных дьяволов" вышел нападающий Эдинсон Кавани, для которого эта игра стала 50 в футболке команды.

На данный момент на счету уругвайского форварда 19 голов и шесть результативных передач за Манчестер Юнайтед.

Матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.