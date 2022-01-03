Уругвайский нападающий добрался до юбилейной отметки.
Эдинсон Кавани, getty images
03 января 2022, 20:52
Манчестер Юнайтед в рамках поединка 21-го тура чемпионата Англии принимает на своем поле Вулверхэмптон.
В стартовом составе "красных дьяволов" вышел нападающий Эдинсон Кавани, для которого эта игра стала 50 в футболке команды.
На данный момент на счету уругвайского форварда 19 голов и шесть результативных передач за Манчестер Юнайтед.
Матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.