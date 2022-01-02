Англия

Контракт уругвайского форварда рассчитан до лета 2022 года.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник пролил свет на ситуацию с нападающим Эдинсоном Кавани.

Действующий контракт уругвайского форварда с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2022 года. К нему есть интерес от нескольких клубов, в том числе СМИ отмечали, что у Эдинсона есть согласованный контракт с Барселоной. Однако по словам наставника МЮ, уход Кавани в январе исключен.

"У нас было немало разговоров с Кавани за последние пару недель. Я сказал ему с самого первого дня, что он для меня очень важный игрок.

Он, наверное, единственный, кто может играть как нападающий, но в то же время отрабатывать в обороне. Его профессионализм, его трудовая этика просто потрясающие, и я сказал ему, что очень хочу, чтобы он остался до конца сезона. Он это знает.

Он также знает, как высоко я его оцениваю и уважаю, и это также было причиной, почему он именно он играл против Бернли вместе с Криштиану", — приводит слова Рангника The Athletic.

В нынешнем сезоне Кавани провел 10 поединков, в которых забил два мяча.