Англия

Поединок полуфинала Кубка лиги находится под угрозой переноса.

Матч полуфинала Кубка английской лиги между Арсеналом и Ливерпулем могут перенести на более поздний срок из-за новых случаев заражения коронавирусом у мерсисайдцев, сообщает портал The Athletic.

Сегодня несколько человек из Ливерпуля сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего команда отменила вечернюю тренировку. В данный момент "красные" с руководителями английской лиги обсуждают возможность переноса поединка.

Ранее коронавирус был обнаружен у Юргена Клоппа и трех членов его персонала, из-за чего они не присутствовали на матче с Челси. Кроме того, расположение команды из-за участия в Кубке Африки покинули Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта.

Матч Арсенал – Ливерпуль запланирован на четверг, 6 января, и должен начаться в 21:45 по киевскому времени.