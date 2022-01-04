Англия

"Красные" столкнулись со вспышкой эпидемии накануне предстоящих игр.

Ливерпуль подтвердил информацию о том, что клуб отправил запрос в Футбольную ассоциацию Англии на перенос первого матча с Арсеналом в полуфинале Кубка лиги.

Сегодня в Ливерпуле было обнаружено еще несколько случаев заражения, из-за чего отменили тренировку первой команды.

В данный момент на самоизоляции в мерсисайдском клубе находятся Юрген Клопп и три члена персонала, а после травм восстанавливаются Алиссон, Жоэль Матип и Роберто Фирмино. Кроме того, на Кубок африканских наций отправились Мохамед Салах, Садио Мане и Наби Кейта.

Матч Арсенал – Ливерпуль запланирован на четверг, 6 января, и должен начаться в 21:45 по киевскому времени.