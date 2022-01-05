Англия

"Канониры" могут вернуть бразильца в АПЛ.

Арсенал рассматривает варианты усиления линии полузащиты в ближайшее зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport.es, "канониры" хотят подписать Филиппе Коутиньо на правах арендного соглашения, но без обязательства выкупа.

К тому же, бразильскому полузащитнику придется пойти на снижения требований по заработной плате или надеяться, что Барселону будет компенсировать часть оклада.

Отметим, что в текущем сезоне бразильский полузащитник сыграл в 16 поединках за Барселону, сумев забить два мяча.

Напомним, что в услугах Филиппе Коутиньо также заинтересованы три клуба из чемпионата Англии.