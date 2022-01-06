Наставник Тоттенхэма подвел итог выступления своей команды в первом полуфинальном матче Кубка лиги.
антонио конте, getty images
06 января 2022, 08:32
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги Тоттенхэм без особых шансов уступил в гостях Челси (0:2).
Главный тренер "шпор" Антонио Конте прокомментировал исход поединка, попытавшись найти причины такому поражению.
"Челси был гораздо сильнее от начала до конца матча. В первом тайме мы испытывали серьезные трудности, но нам противостояла одна из лучших команд мира. На данный момент наши команды не сопоставимы и мы увидели эту разницу на поле.
Соперник выигрывал каждое единоборство, а нам еще и не повезло с первым пропущенным мячом. Пропускать вначале поединка всегда тяжело", — сказал итальянский менеджер в интервью BBC.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси — Тоттенхэм.