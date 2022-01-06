Англия

Футболист может сменить клуб в ближайшие дни.

Атакующий полузащитник каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо близок к трансферу в Астон Виллу на правах аренды.

Об интересе клубов АПЛ к бразильцу ежемесячно появляется новая информация, однако ближе всех к подписанию Коутиньо именно бирмингемский клуб.

По информации Sky Sports со ссылкой на Globo, единственным препятствием к подписанию является высокая зарплата футболиста. Однако, главный тренер "виллианов" Стивен Джеррард является большим поклонником таланта хавбека, с которым они вместе играли за Ливерпуль.

Коутиньо в текущем сезоне сыграл 16 матчей за Барселону во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

Ранее сообщалось об интересе Арсенала к бразильскому футболисту.