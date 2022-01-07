Англия

Английский клуб усилился первым зимним новичком.

Защитник Атлетико Киран Триппьер перешел в Ньюкасл, сообщает официальный сайт английского клуба.

Триппьер поставил подпись под контрактом с Ньюкаслом до июня 2024 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 12 миллионов фунтов.

Стоит отметить, что 31-летний игрок стал первым приобретением "сорок" после прихода в клуб новых владельцев.

Триппьер выступал в составе Атлетико с 2019 года, перейдя из Тоттенхэма. В текущем сезоне английский защитник провел 18 поединков в футболке "матрасников".

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также заинтересован в аренде полузащитника Ювентуса Аарона Рэмси.