Мадридцы готовятся к уходу англичанина.
Сезар Аспиликуэта, getty images
04 января 2022, 22:10
Атлетико допускает возможность скорого ухода Кирана Триппьера в Ньюкасл и уже определился с заменой для него.
Как сообщает издание As, "матрасники" подпишут Сезара Аспиликуэту, контракт которого с Челси истекает уже летом.
Источник утверждает, что о переходе Кирана Триппьера в Ньюкасл будет объявлено уже в ближайшую среду. Руководство Атлетико пыталось убедить Триппьера остаться, но тот отказался.
В нынешнем сезоне Киран Триппьер провел 17 поединков, в которых результативными действиями не отметился.
Напомним, что ранее Барселона достигла устной договоренности с Аспиликуэтой.