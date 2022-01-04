Испания

Мадридцы готовятся к уходу англичанина.

Атлетико допускает возможность скорого ухода Кирана Триппьера в Ньюкасл и уже определился с заменой для него.

Как сообщает издание As, "матрасники" подпишут Сезара Аспиликуэту, контракт которого с Челси истекает уже летом.

Источник утверждает, что о переходе Кирана Триппьера в Ньюкасл будет объявлено уже в ближайшую среду. Руководство Атлетико пыталось убедить Триппьера остаться, но тот отказался.

В нынешнем сезоне Киран Триппьер провел 17 поединков, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, что ранее Барселона достигла устной договоренности с Аспиликуэтой.