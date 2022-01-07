Бразилец присоединится ко "львам" в ближайшее время.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
07 января 2022, 11:16
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо должен стать игроком Астон Виллы в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Астон Вилла согласовала аренду Коутиньо до конца сезона и уже сегодня может объявить о его подписании. "Львы" будут выплачивать большую часть зарплаты бразильского хавбека.
Действующий контракт Коутиньо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла также заинтересована в подписании защитника Болоньи Аарона Хики.