Англия

Бразилец присоединится ко "львам" в ближайшее время.

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо должен стать игроком Астон Виллы в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Астон Вилла согласовала аренду Коутиньо до конца сезона и уже сегодня может объявить о его подписании. "Львы" будут выплачивать большую часть зарплаты бразильского хавбека.

Действующий контракт Коутиньо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла также заинтересована в подписании защитника Болоньи Аарона Хики.