Англия

Специалист оценил возможный переход.

Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард прокомментировал возможное усиление вингером Барселоны Филиппе Коутиньо.

"Я ценю то, что Коутиньо связывают с Астон Виллой, но в АПЛ и Европе есть еще пять клубов, о которых говорят в контексте его трансфера.

Мне это понятно – все-таки речь идет о футболисте мирового уровня", — сказал Джеррард в интервью BarcaTimes.

Ранее сообщалось, что клуб из Бирмингема намерен арендовать Коутиньо у Барселоны до конца текущего сезона.

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