Англия

Бразильский полузащитник "блаугранас" продолжит карьеру в АПЛ.

Астон Вилла на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Барселоны Филиппе Коутиньо.

Арендное соглашение с 29-летним бразильцем рассчитано до конца нынешнего сезона. В контракте прописана опция выкупа футболиста в конце сезона.

Напомним, Коутиньо перебрался в Барселону из Ливерпуля в 2018 году. В минувшей кампании он выступал за Баварию на правах аренды.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел 16 матчей за "блаугранас" во всех турнирах, в которых забил два гола.

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