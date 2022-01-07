Бразильский полузащитник "блаугранас" продолжит карьеру в АПЛ.
Филиппе Коутиньо, ФК Астон Вилла
07 января 2022, 11:52
Астон Вилла на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Барселоны Филиппе Коутиньо.
Арендное соглашение с 29-летним бразильцем рассчитано до конца нынешнего сезона. В контракте прописана опция выкупа футболиста в конце сезона.
Напомним, Коутиньо перебрался в Барселону из Ливерпуля в 2018 году. В минувшей кампании он выступал за Баварию на правах аренды.
В нынешнем сезоне Коутиньо провел 16 матчей за "блаугранас" во всех турнирах, в которых забил два гола.
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