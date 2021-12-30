Иранский форвард намерен побороться за место в стамбульском клубе.
Аллахьяр Сайядманеш, ФК Заря
30 декабря 2021, 11:11
В новом 2022 году нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш должен вернуться в Фенербахче после аренды в украинском клубе, которая продлилась полтора года. Об этом сообщает spor.haber7.com.
По информации источника, в услугах 20-летнего иранца были заинтересованы два украинских клуба — донецкий Шахтер и харьковский Металлист, причем последний делал официальное предложение "канарейкам", но турки ответили отказом.
Сам футболист при этом заявил, что в Украине он получил важный опыт, а теперь постарается закрепиться в основном составе Фенербахче.
За полтора года в составе Зари Аллахьяр провел 50 поединков, в которых забил 15 голов и отдал 7 ассистов.
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