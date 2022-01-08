Англия

Наставник Тоттенхэма оценил свои перспективы с лондонским коллективом.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте оценил свои перспективы в работе с лондонским клубом.

Специалист считает, что ему не нужно много времени для достижения результата.

"Мы подписали контракт сроком на полтора года. Я не думаю, что мне нужно много времени и большой контракт для уверенности в будущем. Я топ-тренер и у меня большая зарплата.

Я готов улучшить ту ситуацию, которая сейчас в клубе. Полуторагодичный контракт не станет проблемой для достижения результата. Тоттенхэм должен быть сам уверен, что хочет работать со мной. Я же счастлив работать с этим составом и рад тому, что есть такая возможность", — приводит слова наставника Sky Sports.

Напомним, ранее Антонио Конте вошел в список претендентов на звание лучшего менеджера декабря в АПЛ.